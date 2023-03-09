У мережу потрапило відео, як окупанти голіруч намагаються загасити пожежу в БМП

У мережу потрапило відео, на якому російські окупанти намагаються загасити БМП, яка зайнялася. Ймовірно, техніка просто вийшла з ладу та спалахнула через вік чи поганий стан.

Росіяни не мають при собі вогнегасника, тому змушені засипати вогонь піском. Про це повідомляє "24 Канал".

На відео можна побачити, як всередині російської БМП спалахнула пожежа. Втім, схоже, що окупантів це не сильно бентежить. Можна припустити, що такі інциденти для них буденність.

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В росіян не опинилося поруч лопати чи відра, тому вороги були вимушені черпати пісок руками та передавати одне одному. Чи вдалося таким чином загасити пожежу, а також де саме стався цей випадок – не повідомляється.

Нагадаємо, раніше на Луганщині українські прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами. За попередніми даними, загинули щонайменше троє ворогів.

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