У мережі показали, як українські військові нищать окупантів у лісі (відео)
Українські військові знищили групу окупантів у лісистій місцевості. Для цього наші захисники завдали влучного удару по місцю перебування ворога.
Ліквідацією російських військовослужбовців займалися бійці 30-ї бригади. Відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко на своєму каналі у Telegram.
"За допомогою вашого коптера працює 30 бригада. Росіяни бігають, повзають і вмирають", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити переміщення російських військових лісистою місцевістю, яких зафіксували за допомогою дрона. На наступних кадрах показано точний удар наших бійців.
Далі йдуть кадри з намаганням росіян втекти. Деякі окупанти повзуть землею, очевидно, отримавши поранення чи контузію.
Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили БМП-Д окупантів. Нашим захисникам також вдалося ліквідувати екіпаж російських військових.
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