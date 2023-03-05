У мережі показали, як ЗСУ відбили штурм окупантів на Донбасі (відео)

Українські військові відбили ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині. Росіяни намагалися атакувати танком та піхотою.

Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького за два дні відбила два штурми російських військ. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Противник з підтримкою танку повторно пішов штурмувати позиції нашого 2 Мехбату. Штурм закінчився для ворогів підбитим танком та піхотою, яка на карачках ховалася по посадці від наших ВОГів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що перед чим українські військові знищили ще три танки та п'ять БМП. Також наші захисники взяли в полон шістьох окупантів.

На відео можна побачити підбитий танк росіян, та піхоту, якій на голову скидають гранати українські безпілотники.

Раніше з'явилося відео, як українські військові за допомогою дрона знешкодили одразу декількох окупантів. Для цього наші бійці скинули з безпілотника гранату.

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