У мережі показали ліквідацію російської піхоти під Бахмутом (відео)

Українські військові знищили групу окупантів в район Бахмута на Донеччині. Росіяни намагалися штурмувати позиції Збройних сил України.

Наші захисники відпрацювали по скупченню штурмових груп з артилерії. Відео оприлюднив український громадський діяч та лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов на своїй сторінці у Twitter.

"Ось вам трошки хороших новин з під Бахмуту", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як група російських штурмовиків зайняла позиції у посадці. Окупанти планували напад на позиції ЗСУ, але українські артилеристи завдали влучних ударів по ворогу.

Частина окупантів отримала поранення, через що була вимушена відступити. Втім, на їхнє місце прийшли інші штурмовики, але також зазнали удару від ЗСУ,

"Штурм окупантів зупинено, поранених і вбитих за підрахунками приблизно 20", – зазначили наші захисники.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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