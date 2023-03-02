В сети показали ликвидацию российской пехоты под Бахмутом (видео)
Украинские военные уничтожили группу оккупантов в район Бахмута Донецкой области. Россияне пытались штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.
Наши защитники отработали по скоплению штурмовых групп по артиллерии. Видео обнародовал украинский общественный деятель и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов на своей странице в Twitter.
"Вот вам немного хороших новостей из-под Бахмута", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как группа российских штурмовиков заняла позиции в посадке. Оккупанты планировали нападение на позиции ВСУ, но украинские артиллеристы нанесли точный удар по врагу.
Часть оккупантов получила ранения, из-за чего была вынуждена отступить. Впрочем, на их место пришли другие штурмовики, но также получили удар от ВСУ,
"Штурм оккупантов остановлен, раненых и убитых по подсчетам примерно 20", – отметили наши защитники.
Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.
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