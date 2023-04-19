У Швейцарії продається повний скелет найвідомішого динозавра: скільки коштує Тиранозавр Рекс

У Швейцарії на торги виставили повний скелет найвідомішого динозавра Тиранозавра Рекса. Організатори аукціону планують продати рештки Tirannosaurus Rex за 5-8 млн швейцарських франків (близько 10 млн доларів).

Як повідомляє The Washington Post, рештки цього T-Rex були викопані у трьох місцях в Сполучених Штатах. Згодом 293 кістки з'єднали в цілий скелет. Його довжина 11,6 метра, висота 3,9 метра. Лоту надано код TRX-293.

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Промоутери кажуть, що комбінований скелет динозавра отримав назву "Трініті", був побудований зі зразків, вилучених із трьох місць у формаціях Хелл-Крік і Ленс-Крік у Монтані та Вайомінгу між 2008 і 2013 роками.

У Швейцарському аукціонному домі Koller кажуть: "Оригінальний кістковий матеріал становить більш ніж половину відновленої скам’янілості". Зазначається, що череп особливо рідкісний, бо чудово зберігся.

"Коли динозаври гинули в юрському або крейдяному періодах, вони часто втрачали голови під час відкладення (останків у скелі). Насправді більшість динозаврів знайшли без черепів. Але тут ми маємо справді оригінальні кістки черепа тиранозавра, які походять від одного зразка", – додав науковий консультант Нільс Кноечке.

До речі, два роки тому скелет трицератопса "Великий Джон", який Книга рекордів Гіннеса оголосила найбільшим у світі, був проданий за 6,6 мільйона євро (7,2 мільйона доларів) приватному колекціонеру на паризькому аукціоні.

Раніше у Китаї археологи виявили повний скамʼянілий скелет птаха з головою динозавра Cratonavis zhui, який жив близько 120 мільйонів років тому.

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