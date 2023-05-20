У Швеції виявили велетенські наскельні малюнки 7-8 століття до нашої ери під мохом (фото)

Археологи виявили у шведській провінції Богуслен гігантський петрогліф – зображення, створене видаленням частини поверхні скелі шляхом надрізу, виколювання, різьблення або стирання як форма наскельного мистецтва. Знахідка датується 7-8 століттям до нашої ери.

Археологи досліджували скельну плиту на пасовищі, коли помітили крихітну частину корабля під шарами моху. Про це повідомляє Heritage Daily.

Зазначається, що традиція різьблення петрогліфів була доказом релігійних практик. Втім, новіші дослідження показують, що вони є не лише зображеннями культових ритуалів, але також як вихідний матеріал для історії культури та соціальних ієрархій.

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Видалення моху виявило петрогліф довжиною 15 метрів, що складається з 40 фігур, що зображують кораблі, коней, людей і колісниці. Загалом дослідники ідентифікували тринадцять кораблів, дев'ять коней, сім людей і чотири колісниці.

"Це дуже великі речі, в тому числі двометровий корабель і людина зростом більше одного метра. Фігури добре різьблені та глибокі. Мотиви не є унікальними, але розташування на майже вертикальному відслоненні є незвичайним", – розповіли археологи.

Богуслен має високу концентрацію подібних петрогліфів, де по всій провінції можна знайти приклади людей, землеробства та скотарства, полювання та рибальства, культу та релігії, возів, кораблів та зброї.

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