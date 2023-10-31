У наступному році українцям буде важче вийти на пенсію: які зміни очікуються

Наступного року українцям буде важче вийти на заслужений відпочинок, ніж цьогоріч. Щоб стати пенсіонером, доведеться працювати довше.

Під час обговорення змін у пенсійному законодавстві в Україні, необхідно враховувати складність визначення віку та стажу для отримання пенсії. Зараз у країні пенсійний вік для чоловіків і жінок однаковий і становить 60 років. Проте, не кожен громадянин може вийти на пенсію в цьому віці, пише today.ua.

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Для того, щоб отримати право на заслужений відпочинок у поточному році, потрібно мати не менше 30 років страхового стажу. Важливо відзначити, що до цього стажу зараховується лише той, під час якого громадяни сплачували єдиний страховий внесок (ЄСВ) на користь пенсійного фонду. Якщо ж пенсіонер працював нелегально або над ним не сплачували внесків, ці роки стажу не враховуються. Така ситуація може призвести до того, що у вас не буде належної кількості стажу для виходу на пенсію в 60 років.

У такому випадку, закон дозволяє вийти на пенсію пізніше, а саме в 63 або 65 років, в залежності від кількості наявних років стажу. Наприклад, цьогоріч можна вийти на пенсію у 63 роки, маючи стаж від 20 до 30 років. Але, якщо у вас немає навіть 20 років стажу, ви зможете вийти на пенсію лише в 65 років і це при наявності 15 років стажу.

Важливо враховувати, що ці цифри можуть змінюватися з плином часу. З 2024 року, для виходу на пенсію в 60 років, вам знадобиться 31 рік стажу. Таким чином, із кожним роком зростатиме необхідний стаж для пенсійного віку.

Залишається незмінним лише нижній розмір стажу для виходу на пенсію в 65 років, який складає 15 років. Іншим словами, тим, хто до 65 років не збере 15 років стажу, не належить пенсія. У такому випадку може бути виплачена соціальна допомога, але не всім.

Таким чином, з кожним роком стає все складніше вийти на пенсію в Україні. І, за словами експертів, найближчими роками лише близько половини 60-річних українців матимуть можливість стати пенсіонерами, а для інших вік виходу на пенсію скоротиться до 63 або навіть 65 років.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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