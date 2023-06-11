У Середземному морі знайшли три затонулі кораблі, одному з яких понад 2 тисячі років (фото)

Археологи знайшли три затонулі кораблі на мілині Скерки у Середземному морі. Одне з суден було побудовано понад 2000 років тому, інші двоє – 100 років тому.

Видання GIZMODO повідомляє, що група археологів з восьми країн, координована ЮНЕСКО, вивчила 10 квадратних кілометрів дна Середземного моря за допомогою багатопроменевого гідролокатора та підводного безпілотника в районі рифу Кіт (Keith Reef) та знайшла три майже цілих затонулих кораблі.

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Мілина Скерки розташована на жвавому морському торговому шляху. Протягом понад 3000 років на ділянці відбувалися аварії корабля – все через невелику глибину та скелясті утворення на ній.

Одна з аварій корабля датується періодом між 100 р. до н.е. і 200 р. н.е.. За словами дослідників, ймовірно, це було стародавнє торгове судно. Неподалік від нього підводні безпілотники помітили низку артефактів: амфори та глеки, які греки та римляни використовували для зберігання вина.

Два інших аварії корабля належать до кінця XIX - початку XX століть. Один корабель – велике "моторизоване металеве судно" без слідів вантажу. Судячи з положення шлюпбалок, екіпаж встиг залишити корабель, коли він тонув. Третій корабель виявився невеликим дерев'яним рибальським човном.

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