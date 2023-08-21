У США єнот пробрався до церкви та зірвав богослужіння (відео)

У місті Мілуокі, що в американському штаті Вісконсін, єнот розгромив церкву Chosen Generation Outreach Ministry Int'l. Через тварину у храмі скасували проведення богослужінь.

Як повідомляє Fox 6 Now, 17 серпня пасторка церкви Інгрід Дюрр помітила, що хтось забрався усередину храму. Коли вона переглянула записи з камер відеоспостереження, щоб дізнатися, хто розгромив приміщення, то помітила тварину, що схопилася на стіл.

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"Я побачила, як він тікає, побачила довгий хвіст і викрикнула: Це єнот", – розповіла жінка.

Вона додала, що єнот обрушив стельову плитку та влаштував безлад у церкві.

"Ймовірно, він шукав їжу, і я сподіваюся, що він не відкрив холодильник", – сказала пасторка.

Вона поділилася, що вже бачила єнотів поруч із церквою, але не очікувала, що один із них проникне до будівлі. В результаті того, що відбулося того дня, всі богослужіння в церкві були скасовані.

За словами Інгрід Дюрр, тварину зловили й видворили за територію церкви.

Нагадаємо, ведмідь у США розігнав весілля, коли увірвався до весільного шатра та повиїдав всі десерти.

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