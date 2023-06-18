У США ведмідь заліз до будинку, повиїдав відбивні та потім втік через вікно (відео)

У США ведмідь вирвав лапами вікно на першому поверсі та заліз усередину будинку, але на щастя, усі мешканці були на роботі в той час. Інцидент стався у місті Стімбот-Спрінгс, що знаходиться в штаті Колорадо.

Згідно з повідомленням телеканалу FOX31, ведмідь проявив незвичайну кмітливість, щоб проникнути до будинку, але потім зіткнувся з проблемою – не зміг зрозуміти, як вибратися назад. Він кілька разів спробував пролетіти через вікно на верхньому поверсі, але не набрався достатньо сміливості для стрибка.

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Раян Макфарлейн, власник будинку, повідомив, що сам перебував на роботі, коли дізнався про незвичайного гостя. Він розповів, що ведмідь розбив вікно на першому поверсі, проник всередину і "насолодився" свинячими відбивними, які чоловік приготував собі на вечерю, а також знайшов смаколики у коморі і перевернув рослини. Здається, що ведмідь просто проводив час, насолоджуючись пошуками їжі та досліджуючи приміщення.

Коли ведмідь потрапив до спальні, він зачинився всередині й намагався вибратися через вікно. На щастя, один з поліцейських відчинив двері спальні, щоб ведмідь зміг покинути будинок.

"Я переживав, що буде значна шкода, витрати на ремонт можуть сягнути тисяч доларів, і це все промайнуло у моїй голові. Але на щастя, цього разу все обійшлося. Я вдячний ведмедю, що поводив себе як гість", – поділився враженнями власник будинку Макфарлейн.

Нагадаємо, у місті Кенай (штат Аляска) в США дикий лось забіг до кінотеатру, коли його працівники відкрили двері, аби провітрити приміщення. Тварина поїла попкорну та пішла геть.

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