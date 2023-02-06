У США знайшли частину давньої зброї у ребрі мастодонта, можливий вік якої майже 14 тис. років (фото)

Вчені у США під час дослідження кісток мастодонта знайшли у частині його ребра уламок. Він виявився фрагментом рукотворного наконечника давньої мисливської зброї.

Як повідомляє SciNews, палеонтологи досліджували залишки самця американського мастодонта (Mammut americanum), які були знайдені ще у 1970-х роках. Вони побачили, що у кінці правого ребра знаходилися сторонні фрагменти.

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Ці чужорідні частини були інтерпретовані як наконечник снаряда, який розпався на частини, коли увійшов у ребро тварини. З'ясувалося, що цьому уламку може бути 13 900 років. Він був виготовлений із кістки мастодонта та кріпився до списів, які використовували наші пращури для полювання на мегафауну на північному заході Тихого океану.

Дослідники вважають, що уламки наконечника врізалися в ребро, коли мастодонт був живий – на цей факт вказувало видиме загоєння навколо місця рани.

"Це найстаріший наконечник кістяного снаряда в Америці та є найдавнішим прямим доказом полювання на мастодонтів в Америці", – зауважили науковці.

Дослідження було опубліковано в журналі Science Advances.

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