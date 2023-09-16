У США знайшли череп кита віком 34 млн років (фото)

У штаті Алабама, США, 16-річна учениця середньої школи на ім'я Ліндсі Столлворт та її вчитель біології Ендрю Джентрі виявили скам'янілі залишки кита, який жив близько 34 мільйони років тому. Ця істота вважається хижим китом, що існував в еоценову епоху, коли рівень моря був вищим, і штат був затоплений океаном.

Про це повідомляє Live Science.

Знахідку зробили під час розкопок на ділянці сім'ї Столлворт в окрузі Монро в рамках проєкту літньої школи. Скам'янілі кістки стирчали з пагорба. Доктор Джеймс Парем, палеонтолог з Каліфорнійського університету в Фуллертоні, допоміг розгадати деталі стосовно цих кісток.

"Ми побачили щось і подумали: "Боже мій, що це?". Як тільки ми почали розкопувати і шукати, ми зрозуміли, що насправді знайшли", - згадує Ліндсі.

Ендрю Джентрі додає, що після тижня видалення надлишкового каменю за допомогою зубочисток і долот вони знайшли великий зуб із нижньої щелепи цієї великої тварини.

Біолог відправив фотографії зуба своєму колезі палеонтологу, доктору Джеймсу Паргему з Каліфорнійського університету в Фуллертоні, який, у свою чергу, надіслав їх доктору Хорхе Велес-Гуарбе до Музею природної історії Лос-Анджелеса.

Доктор Велес-Гуарбе, який спеціалізується на морських ссавцях, зміг ідентифікувати знахідку як вид хижих китів.

"Геологія місця розкопок була датована раніше, і тому дослідники визначили вік скам'янілості. Щодо точного виду кита поки невідомо, оскільки в еоцені ця зона була домівкою для багатьох примітивних китів, включаючи Basilosaurus cetoides. Цей великий морський ссавець мешкав у океанах Землі близько 30-40 мільйонів років тому і може сягати 18 метрів у довжину. Проте науковці поки не можуть однозначно визначити, якому саме виду кита належала цей череп. Можливо, вони знайшли рештки до цього часу невідомого науці виду з родини Basilosauridaе", - говорить Велес-Гуарбе.

Читайте також: У польському замку знайшли 500-річну настільну гру, в яку любив грати Конфуцій (фото)

Ліндсі та Ендрю знайшли лише череп, а більша частина скелета залишається в камені. Череп вже доставлено до Школи математики та природничих наук Алабами, де він очищається і досліджується. Учениця та її вчитель планують продовжити розкопки наступного літа.

"Наразі у нас є лише череп, але під час розкопок черепа ми знайшли кілька посткраніальних елементів, які вказують на наявність більшої частини скелета.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії археологи знайшли тисячі кісток тварин та останки 9 людей, яким 7000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!