У США олень застрибнув у ресторан через вікно: відео

У ресторані в Белойті (штат Вісконсін, США) відвідувачів перелякав олень, що через вікно увірвався до закладу. Це сталося в обідню пору, коли в закладі перебувало чимало відвідувачів.

Видання Huff Post повідомляє, що ресторан Noodles & Company доволі популярний у Белойті, його відвідують, щоб пообідати та заощадити гроші.

Читайте також: У США ведмідь вдерся на подвір'я приватного будинку та ганявся за собаками (відео)

На відео з камер спостереження видно, як олень вривається в переповнений ресторан в обідню пору, відвідувачі починають розбігатися.

Потім тварина пішла на кухню та зрештою вийшла через задні двері, які для неї відчинив співробітник закладу.

Представниця Noodles & Company Стефані Джером повідомила, що під час інциденту ніхто не постраждав. Ресторан відновив роботу після ретельного прибирання.

Нині заклад запропонував особливу страву "2 Buck Mac & Cheese" на згадку про інцидент.

Також читайте про ведмедя, який у США заліз до будинку та повиїдав запаси господарів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!