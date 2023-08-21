У США готель окупували змії: купалися в басейні та у джакузі (відео)

У Сполучених Штатах Америки відвідувачка готелю Country Inn and Suites by Radisson у Вісконсині знайшла змій у басейні, кімнаті свого номера та у джакузі. Мішель Ґрізе, яка відпочивала тут зі своїм сином, сказала у Джермантаун вони зіткнулися з "деякими рептилійними помічниками в зоні басейну".

У коментарі журналістам жінка розповіла: "Я заходжу, а там у гідромасажній ванні змія". Потім вона сходила до басейну й побачила змію у коридорі.

"Я буквально спостерігала, як змія ковзає під дверима готельного номера. Я постукала у двері чоловіка, який жив у цьому номері та попередила його про змію. Він сказав, що вже помітив її", – розповіла жінка.

Мішель Ґрізе каже, що вона разом з іншим відвідувачем готелю намагалися самостійно вигнати змію з номера, однак їм вдалося зловити її, лише коли прийшли працівники готелю. Вони схопили плазуна та винесли його на вулицю.

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Працівники готелю пояснили жінці, що останнім часом у них спостерігається нашестя змій. Їх вже помічали в номерах постояльців, у басейні та в гідромасажних ваннах. Їх ловлять та виносять на вулицю, однак змії знову повертаються.

Телеканал FOX6 News Milwaukee повідомляє, що у готель викликали інспекторів з Департаменту громадської охорони здоров’я штату Вашингтон. Вони не помітили змій, однак знайшли зміїну шкіру біля басейну. Один з працівників готелю вважає, що змія заповзала сюди, аби вивести потомство.

Після того, як про випадок повідомили ЗМІ, адміністрація готелю заявила, що змії "проникли в зону нашого басейну через аварійні двері, які були відчинені гостем".

У заяві йдеться, що це був "окремий випадок", і вважається, що змії, про яких йде мова, не становлять небезпеки для людей.

Нагадаємо, ведмідь у США розігнав весілля, коли увірвався до весільного шатра та повиїдав всі десерти.

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