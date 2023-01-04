В США з'явилось інтерактивне 3D-меню для ресторанів (відео)

Компанія HoloLamp створила перший портативний пристрій доповненої реальності без окулярів, який створює оптичні 3D-ілюзії безпосередньо в середовищі користувача.

Ця технологія дозволяє попередньо переглядати страви з меню у 3D. На столі розміщують невеликий проєктор, а клієнти "прокручують" тривимірні зображення, що розгортаються на скатертині. Технологія HoloLamp для навігації меню AR була вперше представлена ​​у 2018 році.

У ресторані цей пристрій проєктуватиме "відчутний інтерфейс" на стіл, щоб клієнти могли вибирати та переглядати пункти меню прямо на столі в повнорозмірному 3D. Меню можна прокручувати як програму на телефоні та побачити, як саме виглядатиме кожна страва після подачі. Найбільшою перевагою цієї технології є той факт, що відвідувачі зможуть бачити точний розмір порції, яку йому подадуть.

Однак, веб-сайт HoloLamp більше не працює, і після 2018 року майже немає оновлень про компанію, що свідчить про те, що можливо, ця технологія вже не працює протягом багатьох років. Проте останнім часом така функціональність лише розширилася, тож цілком можливо, що ми вже найближчим часом побачимо в ресторанах віртуальні меню.

Водночас у мережі почали дискутувати з приводу необхідності таких рішень у ресторанах. Багато людей не можуть звикнути до меню в QR-кодах. Деякі люди взагалі віддають перевагу живому спілкуванню з офіціантом, який і порадить страву і розповість про неї, зокрема, розповість про розмір порції.

Нагадаємо, раніше вчені створили прототип смартгодинника-тамагочі, оснащеного живим організмом, якого щодня потрібно годувати, щоб пристрій працював.

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