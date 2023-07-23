У США помітили дивну поведінку акул: можуть бути залежними від кокаїну

Вчені досліджують можливість того, що акули біля берегів Флориди можуть бути залежні від кокаїну, який викидають у воду контрабандисти.

Щороку на узбережжі Флориди виносить величезні вантажі контрабандного кокаїну, і рибалки з Флорида-Кіс часто розповідають історії про збожеволілих акул-наркоманів, що мешкають у цих водах.

Морський біолог Том Хірд та еколог Трейсі Фанара вирішили перевірити, чи можуть байки про залежні від кокаїну акули бути правдою. Результати їх досліджень стали частиною серії документальних фільмів Discovery "Кокаїнові акули", повідомляє New York Post (NYP).

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Спочатку Хірд і Фанара здійснили кілька глибоководних занурень і помітили кілька акул, які поводилися дивно. Акула-молот, яка зазвичай уникає людей, прямувала прямо до вчених і пливла навскіс, а не прямою. На глибині близько 18 метрів вони зустріли піщану акулу, яка плавала кругами довкола невидимого об'єкта.

У ході першого експерименту вчені кинули у воду поруч зі штучними лебедями кілька пакетів, що зовні нагадують кокаїнові брикети. На їх подив, акули проігнорували лебедів і почали полювати на брикети й рвати їх, одна особина навіть попливла разом із підробленим кокаїном.

Потім Хірд та Фанара спробували відтворити можливий ефект від кокаїну, запропонувавши акулам кулю з концентрованого рибного порошку. Ці ласощі мали спрацювати як тригер для вироблення великої кількості дофаміну — приблизно так діє на організм людини кокаїн. Хижаки почали буквально божеволіти від приманки.

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"Здається, ми з'ясували, як можуть поводитися акули, якщо пригостити їх кокаїном. Ми дали те, що можна вважати близьким за ефектом. Це буквально спалахнуло їм мізки. Безумство", — сказав Хірд.

В рамках останнього експерименту вчені скинули фальшиві кокаїнові брикети з літака, щоб точніше відтворити реальний сценарій, відповідно до якого діють наркоторговці. Різні види акул майже миттєво кинулися до пакетів, що впали.

Проте отримані результати не дозволяють із впевненістю стверджувати, що акули біля узбережжя Флориди справді підсіли на кокаїн. Для такої поведінки хижаків може бути безліч природних причин. Щоб напевно дізнатися, чи з'явилися в природі наркозалежні акули, потрібно набагато більше досліджень та експериментів.

"Ми не можемо сказати напевно, що акули дійсно підсіли на кокаїн, але ми бачимо, що вони проявляють цікавість до наркотику... Нам потрібно провести ще більше досліджень, щоб зрозуміти, що відбувається", — сказала Фанара.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року у Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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