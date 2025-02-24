У ТЦК розповіли, куди мобілізують чоловіків за 50 років

В Україні наразі діє воєнний стан та мобілізація. Тому чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, підлягають призову.

Однак чоловіки віком понад 50 років підлягають мобілізації лише за спеціальним розпорядженням Генерального штабу у разі, якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності або залучаються до виконання тилових завдань. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на пресконференцію заступниці начальника РТЦК у Києві Лариси Козак.

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Як зазначила Козак, ТЦК отримали розпорядження мобілізовувати громадян віком від 50 до 60 років виключно до підрозділів забезпечення. Вона підкреслила, що таких військовозобов'язаних вважають придатними для служби саме в забезпечувальних частинах.

Майор наголосила, що їй не траплялися випадки, коли чоловіків старше 50 років призначали безпосередньо на бойові посади. Зазвичай особи цього віку проходять службу як водії, логісти або виконують завдання в тилу.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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