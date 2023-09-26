У Туреччині археологи знайшли мармурову статую німфи 2 століття н.е.

Під час археологічних розкопок у районі міста Амасра у Туреччині на чорноморському узбережжі археологи відкрили мармурову статую німфи.

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Міністерство культури і туризму країни оголосило про це знахідку. За повідомленням, статуя належить до римського періоду і приблизно датується II століттям нашої ери. Німфи в грецькій міфології асоціювалися з водними божествами і часто згадувалися в літературі та міфології.

Статуя, висотою півтора метра, була виявлена на глибині 3 метрів і виготовлена з мармуру. Вона зображує напівоголену жінку, нижню частину тіла якої прикриває фрагмент тканини, і її рука спочиває на амфорі. Вчені вважають, що ця статуя представляє собою німфу з грецької міфології, жіноче божество, яке символізує природу.

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