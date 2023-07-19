У Туреччині знайшли 400 вишукано прикрашених гробниць віком 1800 років

У Анатолії на території стародавнього міста Блаундусі знайшли 400 висічених у скелі гробниць віком приблизно 1800 років. Місця поховань були прикрашені зображеннями гілок виноградної лози, виноградних грон, вінків та квітів, які викликають історичний інтерес.

Про це пише Ancient Origins.

"У наших недавніх роботах, проведених на крутих схилах долини, ми визначили висічені у скелі гробниці. З аналізу матеріалів та кісток, які ми знайшли у цій галузі, ми розуміємо, що ці кам'яні гробниці інтенсивно використовувалися після другого століття нашої ери. Можна сказати, що вони використовувалися як сімейні могили", – сказав керівник розкопок, професор Бірол Джан із факультету археології Університету Ушак.

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У кам’яних гробницях знайшли кімнати різного типу. Аркові саркофаги були висічені у скелі перед стінами кожної кімнати, а в деяких кімнатах збереглися свідчення похоронних обрядів та церемоній. У головної кімнати були мармурові двері, які відчинялися і зачинялися лише у випадку особливих похоронних церемоній.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли кельтиберійське місто, якому більш як 2 тисячі років.

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