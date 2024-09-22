У Туреччині знайшли 7600-річний дитячий скелет, біля якого лежала срібна прикраса (фото)

Археологи зробили сенсаційне відкриття під час розкопок кургану Домузтепе в Туреччині. У шарі, датованому 7600 роками тому, було знайдено дитячий скелет та срібний перстень, який, ймовірно, використовували для немовлят.

Це відкриття дозволить вченим краще зрозуміти життя людей, які населяли цей регіон тисячі років тому, пише Arkeonews. Домузтепе – це археологічний об’єкт, який активно досліджується протягом останніх років. Розташований на півдні Туреччини, він є одним з найбільших поселень свого часу.

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Курган, де знайшли могилу дитини. Джерело: Anadolu Ajansı Курган, де знайшли могилу дитини. Джерело: Anadolu Ajansı

Розкопки у Туреччині. Джерело: Anadolu Ajansı Розкопки у Туреччині. Джерело: Anadolu Ajansı

Археологи вже знаходили тут численні артефакти, які свідчать про високий рівень розвитку цивілізації, що існувала тут понад 7 тисяч років тому.

Крім дитячого скелету та срібного персня, археологи також знайшли залишки вогнища поблизу могили. Це підтверджує теорію про те, що в давнину люди вірили в загробне життя і ховали своїх померлих разом з особистими речами.

Срібний перстень. Джерело: IHA Срібний перстень. Джерело: IHA

Знахідка в кургані. Джерело: IHA Знахідка в кургані. Джерело: IHA

Низка артефактів, що були поховані в кургані. Джерело: IHA Низка артефактів, що були поховані в кургані. Джерело: IHA

Знайдені артефакти дозволять вченим отримати нові дані про життя людей, які населяли цей регіон у неоліті. Зокрема, вчені зможуть детальніше вивчити ритуали поховання, соціальну структуру суспільства та рівень розвитку ремесел.

Розкопки на місці Домузтепе продовжаться і в наступні роки. Вчені сподіваються знайти нові докази, які допоможуть розкрити таємниці давньої цивілізації, що колись процвітала на території сучасної Туреччини.

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