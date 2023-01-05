У Туреччині виявили руків'я троянського кинджала віком понад 3000 років (фото)

Під час розкопок стародавнього міста Троя в межах села Тевфікіє в центрі міста Чанаккале було знайдено кістяну ручку кинджала віком 3300 років. На руків'ї був унікальний візерунок.

Раніше такі знахідки виявляли у Східному Середземномор'ї, однак зразок з візерунком у Трої єдиний. Про це пише Anadolu.

"Такі знахідки з кістки ми бачимо особливо в Східному Середземномор'ї, для пізнього бронзового віку, але візерунковий – єдиний зразок у Трої і він був виявлений прямо перед палацовою структурою, що дуже важливо, особливо з погляду функцій споруд тут" – сказав професор Рустем Аслан.

Зазначається, що у 2023 році дослідники продовжать розкопки на ділянках. Аслан сказав, що вони сподіваються зустріти зразки кинджалів, мечів та піхв мечів з кістки, хоча в інших розкопках вони зустрічаються рідко.

Аслан заявив, що вони датують рукоятку кинджала з одним візерунком, зроблену з кістки, 3300 років тому у стародавньому місті Троя.

Нагадаємо, раніше у кар'єрі в графстві Кент, на південному сході Англії виявили залишки рідкісного корабля 16-го століття. Рештки судна перебували в шарі відкладень.

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