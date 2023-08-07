У Туреччині в порту неподалік Стамбула прогримів вибух: є постраждалі

У порту турецького міста Деріндже, що знаходиться на північному заході країни, стався вибух, через який постраждало декілька людей.

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Згідно з інформацією, наданою виданням Hurriyet, вибух у порту Деріндже стався в понеділок близько 14:40 місцевого часу. Звук вибуху було чутно по всьому місту, а в районі порту видно хмари диму.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що вибух трапився в одному з силосів із пшеницею під час розвантаження зерна з одного із суден. На щастя, вибух не обійшовся без постраждалих, і за даними порталу NTV, 5 осіб постраждали у результаті цієї події.

З метою ліквідації наслідків вибуху на місце події було направлено велику кількість пожежників та бригад швидкої допомоги. Мер Деріндже, Зекі Акгюль, розповів про стан потерпілих і зазначив, що їхні травми не є серйозними.

Наразі причини вибуху з'ясовані не повністю, однак за припущеннями, його може викликати стиснений газ у силосі. Наставники пожежної та рятувальної служби продовжують вивчати подію та встановлювати всі обставини, які призвели до цієї нещасної події.

Нагадаємо, 3 серпня у селі Кваси на Закарпатті обвалився дерев'яний пішохідний міст. У результаті чого з 20-метрової висоти впали троє туристок з Київщини, одна з них загинула.

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