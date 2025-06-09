В Україні фіксується різке скорочення кількості пенсіонерів: скільки їх залишилось

За останнє десятиліття чисельність пенсіонерів в Україні зменшилася на 1,8 мільйона осіб. Якщо у 2015 році пенсійні виплати отримували 12 мільйонів 147 тисяч громадян, то станом на квітень 2025 року ця кількість скоротилася до 10 мільйонів 331 тисячі.

На відміну від України, у державах Європи спостерігається зворотна тенденція – збільшується як чисельність пенсіонерів, так і їхня частка серед усього населення. Про це пише OBOZ.UA.

Зменшення числа пенсіонерів в Україні зумовлене тривалою війною, втратою частини територій, кризою в системі охорони здоров’я та іншими факторами. У 2024 році до лав пенсіонерів приєдналося 436 тисяч осіб. Цікаво, що ця кількість майже ідентична показнику 2015 року – тоді пенсії почали отримувати 435,9 тисяч українців. Тобто кількість новопризначених пенсій залишається стабільною, тоді як загальна чисельність пенсіонерів помітно скорочується.

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В Україні фіксується різке скорочення кількості пенсіонерів: скільки їх залишилось В Україні фіксується різке скорочення кількості пенсіонерів: скільки їх залишилось

Серед десяти пенсіонерів переважають жінки – їх шестеро. Водночас значна кількість чоловіків починає отримувати пенсійні виплати ще до досягнення загальновстановленого пенсійного віку. Це, зокрема, військовослужбовці, представники силових структур та працівники шкідливих виробництв. Тому, наприклад, у віковій категорії 70+ спостерігається суттєва перевага жінок над чоловіками.

Фінансування пенсій відбувається за рахунок внесків українців, які працюють і сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У теоретично ідеальній моделі двоє працівників повинні забезпечувати одного пенсіонера. Проте в реаліях України досягнення такого балансу наразі неможливе. За оцінками уряду, оптимальним вважається співвідношення 15 працюючих на 10 пенсіонерів. Такий формат дозволив би збалансувати бюджет Пенсійного фонду та створити умови для суттєвого підвищення розмірів пенсій.

Зараз на 10,3 млн пенсіонерів припадає 10,6 млн працюючих. Фактично співвідношення майже один до одного. Це є дуже критичною ситуацією.

Раніше ми розповідали, що деякі українці ризикують залишитися без пенсії.

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