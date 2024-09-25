В Україні готують до показу серіал-детектив 'Батя': коли прем'єра

Український телеканал 2+2 готує прем'єру нового 16-серійного детективного серіалу "Батя", зйомки якого розпочалися у березні 2024 року. Прем'єра серіалу запланована на осінь цього року, а саме на 7 жовтня.

У центрі сюжету – досвідчений оперативник Степан Безбатько, який після виходу на пенсію та участі у бойових діях повертається додому. Його спокійне життя різко змінюється, коли він змушений знову взятися за розслідування складного злочину, повідомили на телеканалі.

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Про що серіал "Батя"

За сюжетом, донька Степана просить його допомогти розкрити вбивство. Так, досвідчений оперативник стає консультантом у відділку поліції, де працює його зять. Між двома поколіннями правоохоронців виникає конфлікт, який поступово переростає в співпрацю.

Знімання серіалу ''Батя''. Джерело: 2plus2.ua Знімання серіалу ''Батя''. Джерело: 2plus2.ua

Знімання серіалу ''Батя''. Джерело: 2plus2.ua Знімання серіалу ''Батя''. Джерело: 2plus2.ua

Знімання серіалу ''Батя''. Джерело: 2plus2.ua Знімання серіалу ''Батя''. Джерело: 2plus2.ua

"Батя" – це не просто детектив, а й історія про сімейні цінності, про покоління, які намагаються знайти спільну мову, і про те, як складні життєві обставини змушують людей змінюватися", – розповідає шоуранер серіалу Сергій Карпенко.

За його словами, творці серіалу прагнуть не лише розважити глядачів захопливим сюжетом, а й порушити важливі соціальні питання.

У головних ролях знімаються відомі українські актори: Олександр Мельник, Катерина Олос, Єгор Козлов та інші. Режисером серіалу став Дмитро Андріянов, а над сценарієм працювали Артем Кобзан та Андрій Віштак.

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