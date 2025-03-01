В Україні змінили правила перетину кордону: кого з чоловіків стосується

Відтепер військовозобов’язані чоловіки, які займаються перевезенням гуманітарної або медичної допомоги, зможуть перетинати кордон лише на загальних підставах. Нові правила поширюються на чоловіків-водіїв, які доставляють гуманітарні або медичні вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань чи цивільного населення України.

Як тепер відбувається перетин кордону?

Раніше такі водії отримували дозвіл на виїзд через систему "Шлях", а рішення про їхній виїзд ухвалювали Мінрозвитку громад і територій або обласні військові адміністрації. Про це пише РБК.

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Тепер цей механізм скасовано. Водії, які планують перевозити гуманітарну допомогу, повинні відповідати загальним критеріям виїзду, передбаченим урядовою постановою.

Хто може перетнути кордон?

Відтепер для виїзду чоловік має підпадати під одну з дозволених категорій, зокрема:

бути виключеним з військового обліку;

мати троє або більше дітей на утриманні;

належати до інших груп, які мають право на виїзд згідно з чинними правилами.

Коли запрацювали зміни?

Нові правила вже набрали чинності, оскільки були офіційно опубліковані. Прикордонники вже керуються оновленими вимогами та не пропускають водіїв, які внесені до системи "Шлях", якщо вони не відповідають загальним умовам виїзду.

Ці зміни ухвалено відповідно до урядової постанови.

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