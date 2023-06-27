В Україні зміняться правила бронювання від призову: коли це станеться

Україна продовжує здійснювати загальну мобілізацію військовозобов'язаних на фоні тривалого воєнного стану. Однак з 1 липня введено нові критерії для надання броні працівникам на підприємствах, що відіграють важливу роль в економіці.

Як повідомляє OBOZREVATEL, попри на складну військову ситуацію, український уряд вирішив розширити критерії для бронювання від призову до Збройних Сил України.

Це рішення спрямоване на підтримку тих галузей економіки, які є стратегічними, зокрема сільське господарство. За новими правилами, працівники підприємств, що виконують мобілізаційні завдання або мають важливе значення для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, мають можливість отримати бронь від призову.

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Серед категорій працівників, які підлягають бронюванню, вказані наступні:

Працівники органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, які є необхідними для забезпечення їхнього функціонування.

Працівники підприємств, установ та організацій, яким призначені мобілізаційні завдання для їх виконання.

Працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Працівники підприємств, установ та організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, законодавство передбачає можливість отримання броні для працівників підприємств, які співпрацюють з Міністерством економіки, надають підтримку або супровід інвестиційних проєктів, виконують державні замовлення або забезпечують роботу інших підприємств, чия зупинка призведе до серйозних проблем в економіці.

За новими критеріями бронювання, частину працівників підприємств в Україні відсторонять від призову до ЗСУ, що сприятиме забезпеченню нормального функціонування важливих секторів економіки в умовах війни.

Придбання броні дозволить підприємствам продовжувати виробничі процеси та зберегти кваліфікованих працівників, що має вирішальне значення для стабільності та ефективності економіки країни.

Нагадаємо, раніше начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомляв, кого з безробітних українців призвуть на військову службу першими.

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