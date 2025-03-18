В Україні зміняться ціни на яйця: скільки коштуватиме десяток

В Україні прогнозують подорожчання яєць у зв’язку з підвищеним попитом напередодні Великодня, який у 2025 році відзначатимуть 20 квітня. Експерти передбачають, що зростання цін відбудеться на початку або в середині квітня, безпосередньо перед святом.

Про це в коментарі для УНІАН розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка. За його словами, після завершення передсвяткового ажіотажу вартість яєць може зменшитися, оскільки попит на них спадатиме.

"За тиждень-два до Великодня ціни на яйця можуть зрости. Тому що в передсвятковий час на цей продукт є досить великий попит", – зазначається у повідомленні.

Однак, за словами Гопки, деякі чинники можуть сприяти збереженню цін без змін, і подорожчання не відбудеться. Зокрема, це можливо, якщо у березні та квітні встановиться тепла погода.

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"Може бути така ситуація, що вартість яєць взагалі не зросте, а триматиметься на тому ж рівні. Все залежить від того, які у квітні будуть погодні умови. Якщо буде тепло, то передумов для зростання ціни не буде", – підсумував експерт.

Скільки коштують яйця в українських супермаркетах

Згідно з даними "Мінфіну", наприкінці минулого тижня в українських супермаркетах десяток фасованих яєць марки "Ясенсвіт" коштував у середньому 70,2 грн. Це на 3,58 грн більше, ніж середня вартість у лютому. Зокрема:

Novus – 68,09 грн/десяток;

"МегаМаркет" – 72,3 грн/десяток.

За даними моніторингу OBOZ.UA, середня вартість нефасованих яєць без бренду становила 5,84 грн за штуку (58,4 грн за десяток), що на 27 копійок (2,7 грн за десяток) більше, ніж на початку березня 2025 року.

У деяких торговельних мережах такі яйця продавалися в діапазоні 5,48-6,9 грн. Зокрема, в:

Auchan – 5,6 грн/шт. (56 грн/десяток);

Novus – 5,39 грн/шт. (53,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 5,48 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли ціни на два ключових продукти.

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