В Україні катастрофічно не вистачає кадрів: які професії можна доволі швидко опанувати та одразу отримати роботу

В Україні спостерігається значний дефіцит робітничих спеціалістів – будівельників, зварювальників, електриків, водіїв, кухарів та інших. Тому уряд оновлює систему професійно-технічної освіти.

Для того, щоб опанувати затребувану професію, достатньо подати заяву з 1 липня, і вже за шість місяців можна отримати кваліфікацію та роботу. Про це пише OBOZ.UA.

У МОН підкреслюють, що понад 85% усіх вакансій на ринку праці в Україні – це робітничі спеціальності, які здобуваються через професійно-технічну освіту.

Відзначається, що такі професії, як будівельники, електрики, слюсарі, зварювальники, кухарі, кондитери, водії, ІТ-фахівці, перукарі, майстри радіоелектроніки – це не лише набір спеціальностей, а й основа економіки та відновлення країни. Через війну та масову міграцію ринок праці стикається з серйозною нестачею кваліфікованих кадрів, зокрема в таких сферах, як будівництво, транспорт, обслуговування, громадське харчування та легка промисловість.

Для вирішення цієї проблеми держава спрямовує інвестиції на відновлення престижу професійно-технічної освіти, оновлює навчальні майстерні, модернізує програми навчання, залучає бізнес до розробки змісту підготовки та створює випускникам можливості для працевлаштування. В Міністерстві освіти і науки зазначають, що вступ до профтеху є реальною альтернативою тривалому навчанні у вищих навчальних закладах.

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Без необхідності проходити зовнішнє тестування та довготривалого очікування диплома – всього кілька місяців або до трьох років навчання (залежно від спеціальності), і студент готовий до роботи. Вступити можуть не лише випускники 9 чи 11 класів, а й дорослі, які прагнуть перекваліфікуватися, ветерани та внутрішньо переміщені особи.

Для вступу потрібно обрати навчальний заклад, підготувати пакет документів (заява, копія свідоцтва про освіту, медична довідка, фото, документи на пільги, якщо є) і подати їх особисто або через електронний кабінет вступника. У більшості випадків навчання на бюджетній основі. Стипендія становить від 1350 грн на місяць. Конкурс проходить без НМТ, лише на підставі середнього балу атестата або за іншими умовами, визначеними навчальним закладом.

Тривалість навчання варіюється від 6 місяців до 3 років. За словами МОН, після завершення навчання випускник отримує не лише диплом, а й чітке працевлаштування, оскільки його професія вже є затребуваною на ринку праці. У міністерстві наголошують, що кожен профтехзаклад має партнерські зв'язки з місцевими підприємствами та заводами, що дає можливість одразу проходити практику та, за бажанням, залишитися працювати на постійній основі.

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