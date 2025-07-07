В Україні масово здорожчали однокімнатні квартири: які тепер ціни у різних регіонах

У більшості великих українських міст власники підвищили ціни на однокімнатні квартири. Найбільше зростання спостерігається в Рівному, де вартість такого житла за останні пів року піднялася на 17%, до 50 000 доларів.

Згідно з даними одного з провідних профільних порталів, ціни на квартири підвищилися в межах 1-17%. Окрім Рівного, значне подорожчання також відбулося в Одесі та Харкові, де ціни зросли на 14%. Про це пише UAportal з посиланням на OBOZ.UA.

У Сумах і Дніпрі ціни зросли на 10%. Також, у інших містах:

Києві – на 8%.

Черкасах – на 7%.

Чернігові – на 6%.

Житомирі, Ужгороді – на 5%.

Івано-Франківську – на 4%.

Тернополі, Полтаві – на 3%.

Хмельницькому – на 2%.

Львові – на 1%.

Ціни зменшилися тільки в двох містах. Зокрема:

Запоріжжі – на 3%.

Миколаєві – на 2%.

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Яка зараз ціна на однокімнатні квартири в Україні

В Україні масово здорожчали однокімнатні квартири: які тепер ціни у різних регіонах. Джерело: lun.ua В Україні масово здорожчали однокімнатні квартири: які тепер ціни у різних регіонах. Джерело: lun.ua

Загалом на вторинному ринку однокімнатні квартири в Україні продаються за цінами від 16 000 до 65 000 доларів. Найменші ціни спостерігаються в Херсоні, де середня вартість становить 16 000 доларів. Серед найбільш дорогих міст також:

Запоріжжя – 17 000 доларів.

Миколаїв – 20 000 доларів.

Суми – 22 000 доларів.

Харків – 22 500 доларів.

У Києві найвищі ціни – в середньому 65 000 доларів, а також:

У Львові – 64 900 доларів.

В Ужгороді – 62 800 доларів.

Чернівцях – 52 900 доларів.

Рівному – 50 000 доларів.

Раніше ми розповідали, чому українцям стає дедалі важче продати квартири.

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