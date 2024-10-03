В Україні почали діяти вікові обмеження для водіїв: про що йдеться

В Україні існують чіткі правила, які визначають, з якого віку можна керувати різними транспортними засобами. Ці правила створені для безпеки на дорогах і захисту як водіїв, так і інших учасників руху. Про це пише ТСН.

Який вік потрібен для отримання водійських прав?

16 років: Можна отримати права на керування мопедами та мотоциклами.

Можна отримати права на керування мопедами та мотоциклами. 18 років: Дозволено керувати легковими автомобілями, вантажівками до 7,5 тонн та квадроциклами.

Дозволено керувати легковими автомобілями, вантажівками до 7,5 тонн та квадроциклами. 19 років: Можна сідати за кермо автомобілів з причепами (важчими за 750 кг) та вантажівок з причепами.

Можна сідати за кермо автомобілів з причепами (важчими за 750 кг) та вантажівок з причепами. 21 рік: Дозволено керувати автобусами та мікроавтобусами.

Як отримати водійські права?

Щоб отримати водійське посвідчення, необхідно:

Досягти відповідного віку. Пройти теоретичне навчання та скласти іспит з правил дорожнього руху. Пройти практичне навчання та скласти іспит з водіння. Звернутися до сервісного центру МВС для оформлення документів.

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Яка відповідальність за порушення вікових обмежень?

Керування транспортним засобом особою, яка не досягла встановленого віку, є серйозним порушенням правил дорожнього руху. За це передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за керування без відповідних документів становить 3400 гривень. Якщо за кермом виявиться неповнолітній (молодший за 16 років), відповідальність понесе його батько або опікун.

Чому важливо дотримуватися вікових обмежень?

Молоді водії мають менший досвід і можуть приймати необдумані рішення, що може призвести до ДТП.

Порушення правил дорожнього руху тягне за собою адміністративну відповідальність.

Багато страхових компаній відмовляються від виплат у разі ДТП, якщо водій не досяг встановленого віку.

Безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Дотримуючись правил дорожнього руху та поважаючи інших учасників руху, ми робимо дороги безпечнішими для всіх.

Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. На зображенні потрібно визначити, який зі знаків дозволяє поворот ліворуч.

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