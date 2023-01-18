В Україні деякі пенсіонери можуть отримати компенсаційну доплату до пенсії: кого це стосується

Пенсія в Україні - хто з пенсіонерів отримають доплату до пенсії та як це зробити

У Пенсійному фонді пояснили, що деякі пенсіонери можуть отримати компенсаційну доплату до своєї пенсії. Це дозволено при досягненні певного віку.

Щомісячна компенсаційна доплата становить 300 гривень. У ПФУ пояснили, як її отримувати.

"6 січня мені виповнилося 70 років, пенсію отримую 17 числа. Чи отримаю я цього місяця доплату до пенсії у розмірі 300 гривень у повному обсязі?" – з таким питанням звернулася пенсіонерка до Пенсійного фонду.

Тому у ПФУ пояснили, що доплату у розмірі 300 гривень можуть отримати пенсіонери, яким виповнилося 70 років. Проте це зробити можна не одразу.

Відомості на виплату пенсії на наступний місяць готуються наперед – до початку виплатного періоду, що триває з 4 по 25 число кожного місяця. Відповідно, щомісячно, перед початком нарахування, проводяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема, у зв’язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 грн пенсіонерам, які досягли 70 років.

У випадку пенсіонерки, то свою компенсаційну доплату до пенсії вона отримає з 6 січня.

Нагадаємо, що український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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