В Україні деяким пенсіонерам додадуть майже 600 грн до виплат

В Україні низка пенсіонерів має отримувати доплату за вік. Зокрема, надбавку призначають після 70, 75 та 80 років.

Згідно з постановою Кабміну № 849, українські пенсіонери віком від 70 років мають право на додаткові виплати розміром від 300 до майже 600 гривень щомісяця.

Водночас розмір надбавки залежатиме від конкретного віку особи. Зокрема:

після 80 років – до 579 гривень;

від 75 до 80 років – до 456 гривень;

після 70 років – 300 гривень.

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Пенсіонери також можуть отримувати надбавку до пенсії за понаднормовий стаж. Доплата розраховується у розмірі 1% від пенсії за кожен повний рік роботи.

Понаднормовим стажем вважається понад 20 років для жінок та 25 для чоловіків. Втім, для тих, хто вийшов на пенсію після 2011 року, наднормативним вважається стаж понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, що не мають страхового стажу, можуть отримати державну допомогу.

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