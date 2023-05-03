В Украине некоторым пенсионерам прибавят почти 600 грн к выплатам

В Украине ряд пенсионеров должны получать доплату за возраст. В частности, прибавку назначают после 70, 75 и 80 лет.

Согласно постановлению Кабмина №849, украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет имеют право на дополнительные выплаты в размере от 300 до почти 600 гривен ежемесячно.

В то же время, размер надбавки будет зависеть от конкретного возраста лица. В частности:

после 80 лет – до 579 гривен;

от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

после 70 лет – 300 гривен.

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Пенсионеры также могут получать прибавку к пенсии за сверхурочный стаж. Доплата рассчитывается в размере 1% пенсии за каждый полный год работы.

Сверхурочным стажем считается более 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Впрочем, для вышедших на пенсию после 2011 года сверхнормативным считается стаж более 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Ранее стало известно, что не имеющие страхового стажа пенсионеры могут получить государственную помощь.

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