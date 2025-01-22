В Україні відчутно переписали ціни на 1-кімнатні квартири: яка зараз вартість
У багатьох українських великих містах подорожчали однокімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше за пів року ціни піднялися в Житомирі – на 8%, до середньої вартості 43 000 доларів.
Загалом, згідно з даними великого профільного порталу, вартість однокімнатних квартир зросла в межах 1-9%. Про це пише OBOZ.UA.
Зокрема, крім Житомира, купувати таке житло стало дорожче в:
- Ужгороді – на 7%;
- Львові, Рівному, Чернігові, Черкасах – на 3%;
- Хмельницькому – на 1%.
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Де квартири впали в ціні
Разом з тим, повідомляється, що в деяких містах спостерігалося зниження цін. Зменшення вартості варіювалося в межах від 1% до 9%. Зокрема:
- у Сумах житло здешевшало на 9%;
- у Дніпрі – на 6%;
- у Запоріжжі – на 5%;
- у Полтаві – на 3%;
- у Харкові – на 1%.
Де ціни не змінилися
Водночас у деяких містах зміни не зафіксовані – ціни на "однокімнатні" квартири залишилися на колишньому рівні. Зокрема, в Києві, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Миколаєві, Кропивницькому та Вінниці.
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Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні
На вторинному ринку України однокімнатні квартири пропонуються за ціною від 18 000 до 64 000 доларів. Найнижчі середні ціни зафіксовані в Херсоні та Запоріжжі – близько 18 000 доларів. До списку найдешевших міст також належать:
- Харків, Суми – 20 000 доларів;
- Миколаїв – 21 000 доларів.
У Львові зафіксовані найвищі середні ціни – приблизно 64 000 доларів. Також високі ціни спостерігаються у Києві та Ужгороді – близько 60 000 доларів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася.
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