В Україні відчутно переписали ціни на 1-кімнатні квартири: яка зараз вартість

У багатьох українських великих містах подорожчали однокімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше за пів року ціни піднялися в Житомирі – на 8%, до середньої вартості 43 000 доларів.

Загалом, згідно з даними великого профільного порталу, вартість однокімнатних квартир зросла в межах 1-9%. Про це пише OBOZ.UA.

Зокрема, крім Житомира, купувати таке житло стало дорожче в:

Ужгороді – на 7%;

Львові, Рівному, Чернігові, Черкасах – на 3%;

Хмельницькому – на 1%.

Ціни на 1-кімнатні кварти в Україні на ''вторинці''. Джерело: lun.ua Ціни на 1-кімнатні кварти в Україні на ''вторинці''. Джерело: lun.ua

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Де квартири впали в ціні

Разом з тим, повідомляється, що в деяких містах спостерігалося зниження цін. Зменшення вартості варіювалося в межах від 1% до 9%. Зокрема:

у Сумах житло здешевшало на 9%;

у Дніпрі – на 6%;

у Запоріжжі – на 5%;

у Полтаві – на 3%;

у Харкові – на 1%.

Де ціни не змінилися

Водночас у деяких містах зміни не зафіксовані – ціни на "однокімнатні" квартири залишилися на колишньому рівні. Зокрема, в Києві, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Миколаєві, Кропивницькому та Вінниці.

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Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні

На вторинному ринку України однокімнатні квартири пропонуються за ціною від 18 000 до 64 000 доларів. Найнижчі середні ціни зафіксовані в Херсоні та Запоріжжі – близько 18 000 доларів. До списку найдешевших міст також належать:

Харків, Суми – 20 000 доларів;

Миколаїв – 21 000 доларів.

У Львові зафіксовані найвищі середні ціни – приблизно 64 000 доларів. Також високі ціни спостерігаються у Києві та Ужгороді – близько 60 000 доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася.

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