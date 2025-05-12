В Україні відчутно знизились ціни на картоплю: скільки тепер коштує

В Україні помітно впали ціни на картоплю. Наразі виробники продають її за ціною від 15 до 24 грн за кілограм, що приблизно на 12% менше, ніж наприкінці минулого тижня. Основною причиною такого здешевлення стало зменшення попиту як з боку гуртових покупців, так і серед торговельних мереж.

Як інформує EastFruit, спад на ринку виник через те, що більшість представленої нині картоплі – низької якості. "Якісної картоплі в українських господарствах практично не залишилося. ... За словами учасників ринку, якість торішньої картоплі в сховищах продовжує стрімко погіршуватися, що в умовах невисокого попиту провокувало подальше зниження цін", – зазначається у повідомленні.

У той же час, згідно з даними "Мінфіну", ввечері 10 травня вітчизняні супермаркети реалізовували картоплю за ціною 34,43 грн за кілограм, що більш ніж на 2 гривні дорожче за середній показник квітня.

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Загалом деякі торговельні мережі встановили ціну на картоплю в межах 29,9–43,5 грн за кілограм. Зокрема:

Metro – 29,9 грн/кг;

Auchan – 29,9 грн/кг;

Megamarket – 43,5 грн/кг.

Втім, цілком можливо, що ціни на картоплю в супермаркетах незабаром почнуть знижуватися. Поточна вартість, ймовірно, пов'язана з тим, що мережі наразі розпродають запаси, закуплені раніше за вищими цінами, а згодом перейдуть до продажу продукції, придбаної вже за новими, нижчими цінами.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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