В Україні відзначають день добровольця: найкращі привітання та картинки

В Україні 14 березня відзначають День добровольця. Цю дату обрали через те, що 14 березня 2014 року, після подій Революції гідності, перших добровольців відправили на тренування на базу в Нових Петрівцях.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році, ця дата стала символічною для всіх українців без винятку. UAportal зібрав найкращі привітання для добровольців у віршах та прозі.

Вітаю всіх чоловіків і жінок – захисників і захисниць України. Поки є сталеві люди, які захищають мирне майбутнє наших дітей, ми обов’язково переможемо!

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Вітаю з 14 березня, Днем добровольця та святом мужності, сміливості та відданості! Швидшої перемоги нам та марного неба!

Вітаю всіх українських добровольців, які нагадують, що ми самі повинні відстоювати своє щастя та долю!

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Хочу побажати всім захисникам і захисницям України, не залежно від того в якому статусі і як ви її захищаєте – перемоги!

Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники і захисниці. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями!

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Вітання з Днем українського добровольця у віршах

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

Зі святом привітаю!

Відваги й наснаги бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

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З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

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