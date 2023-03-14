В Україні відзначають день добровольця: найкращі привітання та картинки
В Україні 14 березня відзначають День добровольця. Цю дату обрали через те, що 14 березня 2014 року, після подій Революції гідності, перших добровольців відправили на тренування на базу в Нових Петрівцях.
Після початку повномасштабної війни у 2022 році, ця дата стала символічною для всіх українців без винятку. UAportal зібрав найкращі привітання для добровольців у віршах та прозі.
Вітаю всіх чоловіків і жінок – захисників і захисниць України. Поки є сталеві люди, які захищають мирне майбутнє наших дітей, ми обов’язково переможемо!
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Вітаю з 14 березня, Днем добровольця та святом мужності, сміливості та відданості! Швидшої перемоги нам та марного неба!
Вітаю всіх українських добровольців, які нагадують, що ми самі повинні відстоювати своє щастя та долю!
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Хочу побажати всім захисникам і захисницям України, не залежно від того в якому статусі і як ви її захищаєте – перемоги!
Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники і захисниці. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями!
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Вітання з Днем українського добровольця у віршах
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
Зі святом привітаю!
Відваги й наснаги бажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
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З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
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