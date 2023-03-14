В Украине отмечают день добровольца: лучшие поздравления и картинки

В Украине 14 марта отмечается День добровольца. Эту дату выбрали из-за того, что 14 марта 2014 года, после событий Революции достоинства, первых добровольцев отправили на тренировку на базу в Новых Петровцах.

После начала полномасштабной войны в 2022 году эта дата стала символической для всех украинцев без исключения. UAportal собрал лучшие поздравления для добровольцев в стихах и прозе.

Поздравляю всех мужчин и женщин – защитников и защитниц Украины. Пока есть стальные люди, защищающие мирное будущее наших детей, мы обязательно победим!

Видео дня

***

Поздравляю с 14 марта, Днем добровольца и праздником мужества, смелости и преданности! Скорейшей победы нам и бесполезного неба!

Поздравляю всех украинских добровольцев, напоминающих, что мы сами должны отстаивать свое счастье и судьбу!

***

Хочу пожелать всем защитникам и защитницам Украины, независимо от того в каком статусе и как вы ее защищаете – победы!

Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы – наши защитники и защитницы. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями!

Читайте также: Какие подарки на праздники актуальны во время войны

Поздравление с Днем украинского добровольца в стихах

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

Зі святом привітаю!

Відваги й наснаги бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !