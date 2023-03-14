В Украине отмечают день добровольца: лучшие поздравления и картинки
В Украине 14 марта отмечается День добровольца. Эту дату выбрали из-за того, что 14 марта 2014 года, после событий Революции достоинства, первых добровольцев отправили на тренировку на базу в Новых Петровцах.
После начала полномасштабной войны в 2022 году эта дата стала символической для всех украинцев без исключения. UAportal собрал лучшие поздравления для добровольцев в стихах и прозе.
Поздравляю всех мужчин и женщин – защитников и защитниц Украины. Пока есть стальные люди, защищающие мирное будущее наших детей, мы обязательно победим!
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Поздравляю с 14 марта, Днем добровольца и праздником мужества, смелости и преданности! Скорейшей победы нам и бесполезного неба!
Поздравляю всех украинских добровольцев, напоминающих, что мы сами должны отстаивать свое счастье и судьбу!
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Хочу пожелать всем защитникам и защитницам Украины, независимо от того в каком статусе и как вы ее защищаете – победы!
Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы – наши защитники и защитницы. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями!
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Поздравление с Днем украинского добровольца в стихах
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
Зі святом привітаю!
Відваги й наснаги бажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
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З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
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