В Україні пенсіонерам хочуть урізати виплати: про кого мова

В Україні хочуть урізати пенсійні виплати окремій категорії громадян. Йдеться про колишніх суддів Конституційного суду України.

Зараз вони отримують 50% від зарплати судді КСУ, що становить понад 150 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт №8321 зареєстрували у Верховній Раді.

Народні депутати пропонують скоротити розмір виплати до 30% від заробітної плати судді КСУ, тобто до показника трохи більше, ніж 90 тисяч гривень.

Читайте також: Кому з українців не призначать пенсію без звернення до Пенсійного фонду

Згідно з пояснювальною запискою, розмір утримання одного такого судді у відставці дорівнює виплатам 70 пенсіонерів. Ці кошти надаються з державного бюджету коштом платників податків.

"Має бути визначений розумний і допустимий діапазон у пенсійному забезпеченні кожного громадянина України. Не може пенсія одного судді у відставці в 100 разів перевищувати мінімальну пенсію в країні та не може бути відірвана від стану економіки України наразі", – зазначили нардепи.

Законопроєкт №8321 уже був розглянутий профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його.

Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!