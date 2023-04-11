В Україні пенсіонери можуть отримати понад 5300 грн стипендії: як подати заявку

В Україні запроваджують стипендію для деяких пенсіонерів. Виплати будуть надаватися додатково до основної пенсії.

Зокрема таке нововведення з’явилося у Києві. Там заснували стипендію Київського міського голови, яку зможуть отримати визначні діячі фізичної культури та спорту, повідомляє "На пенсії".

На отримання стипендії можуть бути висунуті громадяни, які досягли 60-річного віку, проживають та зареєстровані у Києві. Зокрема:

спортсмени, які посіли 1-6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіони, призери спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського рівня;

тренери, які займалися активною роботою у сфері фізичної культури та спорту не менше 30 років;

спеціалісти сфери фізичної культури та спорту – за активну діяльність у сфері фізичної культури та спорту не менше 30 років та вагомий внесок у розвиток сфери.

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Стипендіатів визначатиме Конкурсна комісія. Висувати претендентів можуть

Рада ветеранів фізичної культури та спорту м. Києва;

Асоціація ветеранів спорту України;

фізкультурно-спортивні товариства та відомства;

федерації з видів спорту;

відповідні громадські організації.

Щороку присуджуватиметься не більше 50 стипендій. Вони виплачуватимуть щорічно у розмірі двох прожиткових мінімумів на одну працездатну людину, що становить понад 5300 гривень.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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