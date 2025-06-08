В Україні переглянули умови призначення житлових субсидій: як тепер отримати

В Україні впроваджено нові умови для надання субсидій на оплату комунальних послуг. Хто тепер відповідає оновленим вимогам і матиме право на допомогу, а кому відмовлять – читайте далі.

Відтепер право на житлову субсидію можуть мати й особи, які володіють нерухомістю, землею, транспортними засобами чи технікою. Втім, це можливо лише за дотримання визначених умов, повідомляє "24 Канал" з посиланням на постанову Кабінету Міністрів.

Раніше наявність хоча б одного з цих критеріїв одразу позбавляла можливості отримати субсидію. Зміни запроваджено з метою підтримати сім'ї, які взяли на себе відповідальність за виховання дітей, що залишилися без батьківського піклування.

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Хто має право на субсидію відповідно до оновлених вимог

Оновлені умови стосуються дитячих будинків сімейного типу, прийомних родин, у яких виховуються діти-сироти або діти, що залишилися без батьківської опіки, а також багатодітних родин, де є щонайменше троє дітей, і принаймні одна з них перебуває під опікою.

Варто зауважити, що право на субсидію зберігається навіть тоді, коли на ім’я дитини-сироти або дитини без батьків оформлено депозит до 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому влітку уріжуть субсидію.

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