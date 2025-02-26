В Україні подешевшають ще 100 найменувань ліків: МОЗ представило перелік

Українські фармацевтичні виробники подали до МОЗ додаткові 100 пропозицій щодо медикаментів, вартість яких вони готові зменшити в діапазоні від 10% до 46%. До переліку входять знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, імуноглобуліни людини, антибактеріальні препарати, засоби для анестезії, ліки від епілепсії, протикашльові та жарознижувальні препарати, медикаменти для нормалізації тиску, а також вітаміни й мікроелементи.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Зокрема, у переліку зазначені Ібупрофен, Анальгін, Цитрамон, Валідол та активоване вугілля.

На які ліки в Україні знизять ціни. Джерело: МОЗ На які ліки в Україні знизять ціни. Джерело: МОЗ

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На які ліки в Україні знизять ціни. Джерело: МОЗ На які ліки в Україні знизять ціни. Джерело: МОЗ

Більше 70 найменувань медикаментів із цього списку включені до Національного переліку лікарських засобів, а ще 35 є рецептурними препаратами.

Починаючи з березня 2025 року, виробники поступово знижуватимуть відпускні ціни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на яку категорію ліків можна витратити "тисячу Зеленського".

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