В Україні подорожчає мобільний зв'язок: коли та на скільки

Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості деяких своїх тарифів з 1 серпня. Це стосується не лише цін, а й наповнення пропозицій.

Тариф Vodafone Red Start зросте на 15 грн, до 190 грн/місяць. Vodafone Red Pro подорожчає на 30 грн до 260 грн/місяць, при цьому обсяг інтернету збільшиться з 30 до 40 ГБ, а хвилини на інші мережі – з 250 до 350 хв.

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Тариф Vodafone Red Max коштуватиме 330 грн/місяць (+30 грн), обсяг інтернету збільшиться до 60 ГБ, хвилини – до 500 хв. Vodafone Red Unlim Plus подорожчає на 50 грн до 400 грн/місяць, хвилини зростуть до 600. Vodafone Red Unlim Max підніметься на 50 грн до 500 грн/місяць, з 800 хвилинами на інші мережі.

Який найдешевший оператор в Україні

Київстар пропонує тарифи від 125 до 500 грн, включаючи "Любов до батьків" за 125 грн і "Love ua. Успіх. Контракт" за 500 грн.

Lifecell має тариф "Дзвінки "Безмеж" за 75 грн, "Просто Лайф" за 90 грн і "Platinum Лайф" за 250 грн.

Vodafone пропонує річні тарифи "Joyce Start" за 1,98 тис. грн, "Joice Pro" за 2,53 тис. грн і "Joice Max" за 3,3 тис. грн. Щомісячні тарифи Vodafone достпні такі: Vodafone Red Start 190 грн/місяць, Vodafone Red Pro 260 грн/місяць.

Раніше ми повідомляли, чи зростуть тарифи в Україні до кінця 2024 року.

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