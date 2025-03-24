В Україні різко зменшать ціни на яйця: коли слід очікувати здешевлення

В Україні очікуються суттєві зміни у вартості яєць. Приблизно за 1,5-2 місяці їхня ціна помітно знизиться. Водночас у середньому протягом року ціна за одне яйце становитиме 4,5-5 гривень.

Про це повідомив Олег Катеринич, директор Державної дослідної станції птахівництва НААН, під час ефіру на "КИЇВ24". За його словами, у сфері промислового птахівництва виробники формують ціни, орієнтуючись на середньорічну вартість яєць.

"Навесні традиційно відбувається здорожчання, проте вже через 1,5-2 місяці очікується значне зниження цін. У середньому за рік вартість яйця коливатиметься в межах 4,5-5 гривень. У нас влітку вартість яєць була майже 2,5 грн. Зараз ціна значно збільшилась. Але виробник визначає середньорічну вартість. Тому зараз, навесні, йде здорожчання", – зазначив він.

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Найближчим часом вартість яєць продовжить зростати. Основною причиною цього є підвищений попит напередодні Великодня, який у 2025 році припадає на 20 квітня. За прогнозами експертів, подорожчання очікується на початку або в середині квітня, безпосередньо перед святом. Про це повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка. Він наголосив, що після завершення передсвяткового ажіотажу ціни можуть знизитися через спад попиту.

Згідно з даними "Мінфіну", станом на 22 березня фасовані яйця першої категорії торгової марки "Ясенсвіт" у вітчизняних супермаркетах коштували в середньому 72,86 грн за десяток (проти 70,2 грн тижнем раніше). Це на 5,58 грн більше, ніж середня вартість у лютому. Зокрема:

Auchan – 69,40 грн;

Novus – 70,99 грн;

Megamarket – 78,20 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні підскочили ціни на два найпопулярніші продукти.

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