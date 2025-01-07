В Україні з 1 лютого зміниться порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових

Верховна Рада внесла зміни до законодавства. Вони передбачають вдосконалення порядку та умов виплат грошового забезпечення для військових у разі їх потрапляння в полон чи зникнення безвісти.

Адвокат Роман Лихачов поділився з NV інформацією про зміни у виплатах для родин військовослужбовців, що зникли безвісти або опинилися в полоні. Нововведення, які вступають в силу з 1 лютого 2025 року, регулюють оновлений закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Раніше щомісячну виплату в розмірі близько 120 тисяч гривень отримував лише один член сім'ї військовослужбовця, найчастіше це була дружина або чоловік.

Відтепер, у разі відсутності особистого розпорядження військового, виплати розподілятимуться наступним чином:

50% суми буде рівномірно розподілятися серед осіб першої черги – чоловіка або дружини, законних представників неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю з дитинства чи їхніх представників, а також батьків військового (за винятком тих, хто отримує аліменти або був позбавлений батьківських прав).

Якщо представників першої черги немає, 20% виплат отримують родичі другої черги, зокрема повнолітні діти, брати та сестри.

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Невиплачена частина коштів (50% або 80%) залишається у військовій частині та буде передана військовому після його повернення з полону або у випадку, якщо зниклий безвісти з'явиться.

Роман Лихачов наголошує на плюсах і мінусах нового підходу. З одного боку, виплати стали доступними для ширшого кола родичів. З іншого боку, сума для кожного отримувача зменшується.

Раніше траплялися абсурдні ситуації, коли всі виплати могла отримувати дружина, навіть якщо вона ініціювала розлучення. При цьому вона могла відкликати заяву та продовжувати отримувати кошти, тоді як батьки військовослужбовця залишалися без підтримки.

Тепер же кошти можуть надходити, наприклад, батькові чи матері, які не підтримують зв’язок із сином і живуть за кордоном. У такій ситуації ті, хто залишився в Україні та справді має більше потреб, отримуватимуть значно менше.

Особисті розпорядження військових могли б допомогти справедливо розподіляти фінансову допомогу. Водночас Лихачов зауважує, що наразі нові положення не поширюються на прикордонників і службовців Національної гвардії.

У разі смерті військовослужбовця або оголошення його померлим за рішенням суду невиплачені кошти мають увійти до складу спадщини.

Також адвокат підкреслив, що члени родин військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили частину чи вчинили дезертирство, не матимуть права отримувати грошові виплати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які виплати отримує військовий після зарахування у розпорядження командира.

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