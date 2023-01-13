В Україні з 2023 року змінились правила розрахунку соціальної допомоги для громадян

З 2023 року в Україні по-новому розраховують соціальні виплати

З 1 січня в Україні по-новому розраховуватимуться соціальні виплати для населення.

Про це йдеться у відповідній постанові "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Що змінилось з 2023 року?

Середня зарплата громадян, з якої розраховуються виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, з 1 січня вираховується за новою методикою.

Так, українцям, які перебували у тривалій неоплачуваній відпустці, після чого втратили роботу або виявилися тимчасово непрацездатним, при розрахунку середньої зарплати будуть враховані лише ті місяці, під час яких вони отримували оплату від роботодавця.

Ці зміни допоможуть зберегти вищий розмір соціальних виплат, що нараховують у разі втрати роботи, відпустки у зв'язку з вагітністю та оформлення лікарняного.

В Україні припиняють автоматичне нарахування деяких видів соціальної допомоги

Відтепер громадянам України потрібно самостійно звертатися до відповідних установ для продовження наступних виплат:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

допомога на дітей самотнім матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опікунство чи піклування;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання невідомо;

тимчасова державна соціальна допомога працівникам, які досягла загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;

пільги для багатодітних сімей, які було призначено раніше з урахуванням доходу;

довідки для безплатного харчування дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах​​​.

З заявами про продовження виплат можна звернутися до органів соцзахисту, центрів надання адмінпослуг (ЦНАП) та уповноважених представників територіальних громад.

При цьому жителям окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії, продовжать нарахування соціальної допомоги в автоматичному порядку.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам в Україні можуть скоротити виплати. Хто потрапляє в цей список, читайте в нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!