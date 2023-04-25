В Україні відбудеться перевірка пенсіонерів: як не втратити пенсію

В Україні планують провести верифікацію пенсійних виплат. Внаслідок цього частина громадян може втратити пенсії.

Причиною для позбавлення пенсійних виплат може бути низка порушень. Про це йдеться в опублікованому на сайті ФПУ проєкті наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Зокрема, без виплат можуть залишитися громадяни, які отримували пенсії за підробленими документами, на помилкове прізвище. Крім того, пенсію не сплачуватимуть за тривалі періоди перебування за кордоном.

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Зазначається, що перевірка стосуватиметься персональних даних одержувачів та правомірності нарахування виплат. Скасувати пенсії можуть за умови, якщо:

виплата нараховується на помилкове прізвище;

пенсію отримували за підробленими документами;

пенсіонер не отримує пенсію протягом шести місяців та більше;

одержувач пенсії є переселенцем, який змінив місце перебування та не зареєструвався;

одержувач деякий час живе за кордоном (за час перебування в Україні платитимуть все одно).

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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