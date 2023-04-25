В Украине состоится проверка пенсионеров: как не потерять пенсию

В Украине планируется провести верификацию пенсионных выплат. В результате часть граждан может потерять пенсии.

Причиной лишения пенсионных выплат может быть ряд нарушений. Об этом говорится в опубликованном на сайте ФПУ проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

В частности, без выплат могут остаться граждане, получавшие пенсии по подложным документам, по ошибочной фамилии. Кроме того, пенсию не будут платить за длительные периоды пребывания за границей.

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Отмечается, что проверка касается персональных данных получателей и правомерности начисления выплат. Отменить пенсии могут при, если:

выплата начисляется на ложную фамилию;

пенсию получали по поддельным документам;

пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев и больше;

получатель пенсии является переселенцем, который сменил местонахождение и не зарегистрировался;

получатель некоторое время живет за границей (за время пребывания в Украине будут платить все равно).

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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