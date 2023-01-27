В Україні стали популярними 'заспокійливі' подушки-обіймашки із зображенням Буданова, Кіма та Зеленського: яка вартість

Заповзятливі українці й під час війни знаходять способи вигадати щось нове, що буде популярним та зможе принести їм дохід. Таким "винаходом" стали подушки-обіймашки (дакімакура).

Наразі в інтернет-магазинах повно різних виробів із зображеннями найбільш популярних героїв для українців. Це і подушки із зображенням президента Володимира Зеленського, і голови ГУР Кирила Буданова.

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Окремої уваги потребують подушки із зображенням голови Миколаївської області Віталія Кіма – їх в інтернеті називають "заспокійливими".

Ціни на ці вироби різняться в залежності від зображення, нанесеного на них, від розміру подушок, та їхнього наповнювача.

Прикладом, подушку із зображенням Зеленського по плечі можна придбати за 400-500 грн, а подушку розміром 40 на 100 см із зображенням гаранта у повний зріст – за 1300 грн. Стільки ж коштує й подушка із нанесеним зображенням Віталія Кіма, голови СБУ Малюка та Кирила Буданова.

Дешевше можна придбати подушку із зображенням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – щоправда, там він не у повний зріст і подушка набагато меншого розміру – 35 на 35 см.

За тисячу гривень ми знайшли подушку розміром 150 на 50 см, на якій зображено колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича в образі героя мультивсесвіту та Віталія Кіма в образі людини-павука.

Виробники цих подушок зазначають: "Найкращий подарунок – це ростова (на зріст людини) подушка дакімакура з принтами улюблених героїв…".

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