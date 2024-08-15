В Україні стрімко подешевшав ключовий продукт: яка причина

Ціни на цукор в Україні суттєво знизилися до 26,5-27,5 грн за кілограм через труднощі з експортом. Це може призвести до того, що вартість цукру в супермаркетах також почне знижуватися.

Всеукраїнська аграрна рада повідомила про ситуацію, що склалася. Вони відзначили, що у серпні Україна експортувала лише 3-4 тисячі тонн цукру, що є вкрай низьким показником у порівнянні зі 100 тисячами тонн, які були експортовані два місяці тому. Про це пише OBOZ.UA.

Водночас підкреслюється, що в майбутньому очікується зростання запасів цукру в Україні. Це пов'язано зі збільшенням внутрішнього виробництва, а також тим, що через обмеження експорту до Європи "українським виробникам потрібно шукати нові ринки збуту".

"Однак у новому сезоні Європа також збільшить виробництво цукру, що ускладнить реалізацію української продукції на міжнародному рівні. Об'єктивно, до січня 2025 року Україні доведеться або платити високі експортні мита, або чекати на обнулення квот. Враховуючи нинішню ситуацію, можна очікувати, що в новому сезоні ціни будуть низькими", – зазначили у раді.

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Чому закрито експорт цукру до Європи

Проблема з експортом цукру виникла після того, як на початку липня Європейський Союз відновив мита на ввезення ряду українських продуктів, застосувавши механізм "екстреного гальмування". Це рішення зачепило цукор та яйця, експорт яких з України до ЄС вже перевищив допустимі квоти.

Механізм "екстреного гальмування" передбачає автоматичне відновлення мит на певні товари, включаючи згадані вище. Цей захід активується, як тільки обсяги експорту такої продукції з України до ЄС досягають середньорічного рівня, встановленого з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Яка вартість цукру у супермаркетах

Водночас великі українські супермаркети підвищують ціни на цукор. За даними моніторингу "Мінфіну", 14 серпня цукор продається в середньому по 36,52 грн/кг, що більше ніж на 1 грн від середньої ціни в липні.

У торгових мережах ціна на продукт варіюється від 34,89 до 41,4 грн/кг. Зокрема:

Auchan – 34,9 грн/кг;

Novus – 34,89 грн/кг;

Metro – 34,9 грн/кг;

Megamarket – 41,4 грн/кг.

Раніше експерти спрогнозували, що в Україні на 20 відсотків може здорожчати один з найпопулярніших продуктів.

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